"Со слезами на глазах…" В Екатеринбурге чествуют ветеранов, а чиновники опять "сели в лужу"

Сегодня на Среднем Урале чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, в Екатеринбурге прошёл замечательный парад Победы. Самым зрелищным мероприятием 9 мая стало прохождение колонн военной техники, самой массовой акцией – шествие "Бессмертного полка". Но главные герои праздника – ветераны. Их, к великому сожалению, становится всё меньше даже не с каждым годом, а с каждым днём. И, как показала организация подготовки к очередному параду, у элит Екатеринбурга слова о заботе о фронтовиках и сохранении памяти о войне до сих пор часто расходятся с делом.

Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров генерал-майор Юрий Судаков рассказал корреспонденту Накануне.RU, что в целом по области ветеранов Великой Отечественной осталось 1250 человек.

"Почти каждый день получаем скорбные сообщения о том, что кто-то из них ушёл из жизни", - констатировал Судаков.

По его словам, в этом году работа с ветеранами, задействованными на параде в качестве участников и зрителей, была на высоте. Напомним, что по центральной площади проехали 30 участников Великой Отечественной на 10 открытых автомобилях УАЗ, а на трибунах за парадом наблюдали несколько сотен ветеранов и тружеников тыла.

"Не все вопросы решены, но, по крайней мере, у нас есть возможность проводить такие мероприятия", - отметил председатель ветеранской организации.

Напомним, что накануне Дня Победы глава Екатеринбурга Александр Высокинский взял на себя обязательство и дал поручение своим заместителям, руководителям муниципальных предприятий и учреждений, позаботиться о каждом живущем в уральской столице ветеране Великой Отечественной войны.

"Пять лет назад, когда мы готовились к юбилею Великой Победы, в Екатеринбурге проживало более 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, – сказал тогда мэр областной столицы. – Сегодня их осталось всего 734. Ветераны – это наша память, наша гордость и наша общая забота. У нас более 700 муниципальных организаций и предприятий. Поэтому я, мои заместители, руководители наших организаций возьмем личное шефство над каждым ветераном. В течение двух недель составим персональные списки и окружим ветеранов постоянной поддержкой и заботой".

Тем не менее, руководитель свердловской молодежной организации "Май" Гузель Аиткулова, которая несколько лет лично занимается вместе с волонтёрами доставкой участников Великой Отечественной на парад Победы в Екатеринбурге, раскритиковала работу городских властей по организации работы с ветеранами.

"Мы своими силами обзвонили всех фронтовиков Екатеринбурга, и все, кому мы смогли дозвониться и кто захотел, смогли быть на параде и на приеме у губернатора. В то время как чиновники мэрии этим обзвоном, видимо, не занимались. А администрация губернатора Свердловской области на этот раз сработала на отлично, – поделились она мнением с Накануне.RU. – Практически все вопросы решались в оперативном порядке, последние две недели мы взаимодействовали с ними в полном контакте, было взаимопонимание".

По ее словам, очень важно, что на приёме губернатора было много именно фронтовиков. "В том, что власть по-настоящему повернулась лицом к ветеранам, заслуга и администрации губернатора, и общественников, и вас, журналистов, в том числе сотрудников Накануне.RU, которые освещают, например, проблему доставки участников парада в Екатеринбурге на площадь 1905 года. Что касается администрации города и районов, то они как сказали когда-то на оргкомитете, что "пусть ветераны едут сами", так и есть", - считает она.

Кроме того, Аиткулову возмутило, что автомобили с "непонятными людьми" (уж точно не ветеранами), предъявлявшими спецпропуска для въезда к площади 1905 года на трибуны, не имели никакого отношения к волонтёрскому движению по подвозу фронтовиков.

"Я с сотрудниками областной администрации стояла на въезде и лично наблюдала эту картину, – сообщила общественница. – Видела своими глазами, как приезжали очень дорогие машины, показывали пропуска на трибуны, требуя у инспекторов ДПС их пропустить. Причём, эти люди лет 30-40, а то и 20 не везли ветеранов! Возникает вопрос – откуда у них приглашения на трибуны?"

Учитывая, что выдача таких пропусков осуществлялась преимущественно администрацией города, то вопрос следует адресовать представителям мэрии…



Как видно, на трибунах много не фронтовиков, а обычных зрителей, у которых при этом нет проблем с проездом

Также показательно, что Высокинский выступил с патриотичным воззванием насчет того, чтобы установить шефство над каждым ветераном, аккурат накануне праздника. Хотя нового главу города просили озадачиться этим вопросом еще полгода назад. Понятно, что организовать слаженную работу даже по подвозу ветеранов за один день никак нельзя, не говоря уже о полноценном шефстве. Возможно, конечно, все дело в старой команде. Но судить об этом, видимо, можно будет уже лишь по подготовке к 75-летию Победы, а к нынешнему празднику чиновники внять призыву Высокинского не успели.

Впрочем, парад, несмотря на такие некрасивые истории, состоялся, а его главные участники довольны.

Ветеран Великой Отечественной войны, радист-разведчик Николай Спиридонович Власов в свои 96 лет держится очень бодро. С 1942 он года сражался с фашистами в Белоруссии, освобождал Прибалтику, ходил в тыл врага, в том числе за "языком".

"В Латвии взяли целый штаб с немецкими генералами", - вспоминает он.

А закончилась война для Николая Власова не в 1945-м, а в 1947-м году, поскольку ещё два года пришлось чистить Польшу от бандеровских отрядов, беглых фашистов и дезертиров.

Гвардии рядовому Петру Филипповичу Ушакову через месяц исполнится 93 года. Был призван в армию в 1942-м году, по окончании военных курсов сражался с фашистами с 1943 года на 1-м Белорусском фронте.

"Я прополз-проехал пять государств, - рассказал Накануне.RU ветеран, - а закончил войну в Берлине".

Татьяна Демьяновна Чиркова в 17 лет работала воспитательницей детского садика, когда началась война. Сразу записалась добровольцем на фронт.

"Эшелон 12/37 ушёл из Свердловска до Москвы, нас было две тысячи девушек, все добровольцы, - говорит ветеран о тех днях. – В Москве меня направили в 20-й зенитно-пулемётный полк Московского фронта противовоздушной обороны, была зенитчицей, защищала небо столицы. А после ранения – в пехоте-матушке, санинструктором".

Татьяна Демьяновна не рассказывает, сколько раненых вынесла на себе с поля боя – под снарядами и пулями: "Этого тогда никто не считал, да и просто не запомнить, ведь прошла Россию, Белоруссию, Польшу, Германию".