Воронеж празднует День Победы

Делегация правительства Воронежской области приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили земляков с Днем Победы. "Этот праздник всегда вызывает глубокие эмоции и имеет особую объединяющую силу. Мы скорбим о миллионах погибших и пропавших без вести. Мы вспоминаем семейные истории и судьбы родных, на долю которых выпали военные испытания. Мы ощущаем общую гордость за свою страну, давшую отпор агрессору, за свой народ, выстоявший в смертельной схватке с фашизмом, за своих земляков, защитивших родной край, - говорится в поздравительном обращении.

Воронежцы помнят, что их предки с беспримерным мужеством и стойкостью сражались с врагом на многих фронтах. Вместе с бойцами из разных уголков страны они делали это ради сохранения Отчизны и благополучной жизни будущих поколений.

Сегодня утром на площади Победы состоялась церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Под звуки военного оркестра колонны прошли к мемориалу. После возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата рота почетного караула произвела оружейный залп у Вечного огня. С первым выстрелом военный оркестр начал исполнять Государственный Гимн Российской Федерации. Завершилась церемония по традиции торжественным маршем роты почетного караула.

Затем в Театре оперы и балета состоялась торжественная часть праздничных мероприятий. По поручению губернатора Александра Гусева ветеранов с наступающим 9 Мая поздравил заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов.

Официальную часть мероприятия продолжил праздничный концерт.