09 Мая 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Губернатор Югры заработала более трёх миллионов рублей в 2018 году

Доход главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Натальи Комаровой по итогам 2018 года составил 3 млн 100 тыс. 833,93 рубля. Соответствующая декларация опубликована на сайте Администрации ХМАО.

Единственная в России женщина-губернатор также задекларировала находящиеся в её собственности квартиру площадью 186,2 кв. м. и машино-место, а также жилой дом 459,3 "квадратов" в пользовании.

Отметим, что за год заработок Комаровой увеличился более чем на 320 тыс. рублей. По итогам 2017 года она задекларировала доход в размере 2 млн 778 тыс. 953,02 рублей. В собственности глава региона также располагала квартирой и машино-местом, и жилым домом в пользовании.

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Губернатор Югры заработала более трёх миллионов рублей в 2018 году

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Теги: Наталья Комарова, доходы, декларация



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