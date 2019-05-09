Губернатор Югры заработала более трёх миллионов рублей в 2018 году

Доход главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры Натальи Комаровой по итогам 2018 года составил 3 млн 100 тыс. 833,93 рубля. Соответствующая декларация опубликована на сайте Администрации ХМАО.

Единственная в России женщина-губернатор также задекларировала находящиеся в её собственности квартиру площадью 186,2 кв. м. и машино-место, а также жилой дом 459,3 "квадратов" в пользовании.

Отметим, что за год заработок Комаровой увеличился более чем на 320 тыс. рублей. По итогам 2017 года она задекларировала доход в размере 2 млн 778 тыс. 953,02 рублей. В собственности глава региона также располагала квартирой и машино-местом, и жилым домом в пользовании.