В Донецке прошел пятый Парад Победы

В ДНР прошел пятый Парад Победы. Всю ночь в Донецке шел сильный дождь, который закончился только за час до Парада. Однако он многих отпугнул, и людей было чуть меньше, чем обычно. Тем не менее, центральная площадь все равно была заполнена людьми, которых были десятки тысяч, а "Бессмертный полк" был даже более многочисленным, чем в прошлом году.

Принимал Парад начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, который воевал в народном ополчении с апреля 2014 года и участвовал в боях за Шахтерск, Снежное, Саур-Могилу. Командовал Парадом замначальника штаба УНМ полковник Эдуард Пелешенко.

После объезда парадных расчетов Синенков направился на трибуну к главе ДНР Денису Пушилину для доклада, и тот выступил с речью, которая, вообще говоря, не очень впечатлила. Несмотря на то, что все было сказано правильно, Пушилину еще нужно работать над своими ораторскими способностями. Затем был исполнен гимн ДНР, и пошли парадные расчеты.

Впервые парадным маршем прошла колонна активистов патриотического движения "Молодая гвардия - Юнармия", созданного в начале апреля. Также проследовали: воспитанники Донецкого военного лицея, различные отряды Народной милиции (по существу - армии), курсанты Донецкой академии внутренних дел и Внутренних войск МВД, МЧС, Академии гражданской защиты, Донецкого общевойскового командного училища.

Механизированнуо часть Парада открыл легендарный танк Т-34. Демонстрацию современных образцов открыла колонна БТР-80 батальона спецотряда быстрого реагирования "Ягуар", командиром которого был Герой ДНР Арсен Павлов (Моторола). Колонну замкнули снайперы на квадроциклах, оборудованных для борьбы с диверсантами. Далее проследовали БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК "Стрела-10", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Грады", полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б", спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 в составе двух крупнокалиберных пулеметов. Многие зрители бросали цветы.

Затем началось шествие "Бессмертного полка", который выстроился на огромную длину и в хвост еще долго подходили участники. Перед ним проехал автомобиль ГАЗ-67 с ветеранами. В первом ряду "Бессмертного полка" пронесли портреты Александра Захарченко, это сделали его сыновья. Также по соседству с ним прошли фотографии легендарных героев Донбасса Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова. "Бессмертный полк" шел более часа. По данным официального сайта ДНР, в нем участвовали около 100 тыс. человек. В прошлом году сообщалось о 72 тыс.

После этого у монумента "Твоим освободителям, Донбасс!" состоялся торжественный митинг. К собравшимся снова обратился Пушилин.

"За мир, который наступил после окончания Великой Отечественной войны, советский народ заплатил миллионами жизнями. Рискуя собой, без отдыха, в условиях постоянной смертельной опасности, советские воины уничтожили врага. Подвиг наших предков - величайший в мировой истории! Это наша безмерная гордость, наша память, наш долг. Народ Донбасса всегда будет гордиться великими свершениями советского народа и хранить историческое наследие Великой Победы!" - сказал глава ДНР.