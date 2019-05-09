09 Мая 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В крупном муниципалитете Югры объяснили покупку авто на 20 млн нуждами больших начальников

В Сургутском районе объяснились за закупку автомобилей на 20 млн руб. По данным пресс-службы, техника нужна для высших должностных лиц муниципалитета, при том что не является премиальной.

"Автомобили не относятся к премиальному классу и приобретены МКУ "ХЭУ АСР" для персонального закрепления за высшими должностными лицами, а также заместителями главы Сургутского района, директорами департаментов, начальниками управлений", - заявили Накануне.RU в пресс-службе муниципального района.

В администрации считают стоимость авто допустимой, ведь она установлена в размере не более 2,5 млн руб. за единицу техники.

Более того, приобретены автомобили российской сборки, "отвечающие всем требованиям безопасности и проходимости по дорогам Сургутского района".

"Глава района и председатель думы Сургутского района используют для переездов автомобили, приобретенные восемь лет назад. Новые кроссоверы Nissan Murano закреплены за руководителями структурных подразделений администрации", - отметили в пресс-службе.

Наталья Комарова, Андрей Трубецкой, Сургутский район(2017)|Фото: правительство ХМАО
Глава района Андрей Трубецкой

Напомним, прокуратура Сургутского района проверит, законно ли администрация муниципалитета купила для служебных целей восемь "Nissan Murano" по цене в 2,5 млн руб. за штуку.

Машины купило "Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации Сургутского района" в декабре 2018 г. через электронный аукцион. Восемь машин обошлись почти в 20 млн руб.

При этом постановление администрации района от 18 января 2016 г. говорит о том, что при закупке легковых автомобилей стоимостью не более 2,5 млн руб. двигатель не должен быть мощнее 200 "лошадей". Однако в техзадании закупки говорится, что мощность двигателя должна быть "не менее 249 лошадиных сил". При расчёте начальной и максимальной цены контракта использовались коммерческие предложения только на "Nissan Murano".

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В крупном муниципалитете Югры объяснили покупку авто на 20 млн нуждами больших начальников

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