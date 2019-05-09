В Черногории двух россиян признали виновными в попытке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян виновными в попытке путча.

Как передаёт "РИА Новости", Эдуарду Шишмакову и Владимиру Попову вменяется намерение "запугать" граждан страны, поставить под угрозу основы её общественного строя и предотвратить вступление Подгорицы в Североатлантический альянс (НАТО).

Виновными по делу признаны также ещё 12 человек.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 11 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. В конце того же месяца соответствующее решение было принято парламентом балканской страны путём голосования, несмотря на народные протесты.