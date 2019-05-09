Собянин не разогнал облака. На Параде Победы в Москве не показали секретный самолет

На Параде Победы в столице отменили авиационную часть из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил диктор по окончании выхода наземных парадных расчетов.

Отметим, что ранее участие воздушной техники анонсировалось. Сообщалось, что впервые будет показан секретный самолет-разведчик ВКС России А-100 "Премьер".

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 изготовлен на базе Ил-76МД-90А. Он представляет из себя многофункциональный командный пункт, значительно расширяющий возможности ВКС РФ при обнаружении воздушных и наземных целей. СМИ писали, что машина способна контролировать пространство в радиусе нескольких сотен километров, управлять крупными наземными, воздушными и морскими группировками, а также снабжать информацией истребители, бомбардировщики и штурмовики.



Архивное фото, парад-2018

Отметим, что мэрия Москвы в преддверии Парада Победы в зоне, где предстоит разгонять облака, организовала постоянное радиолокационное наблюдение. На разгон облаков в праздники столица в этом году потратила 410 млн руб. Тем не менее, благоприятных условий для пролета техники добиться не удалось.