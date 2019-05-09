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В Екатеринбурге на акцию "Бессмертный полк" вышло около 200 тысяч человек. Шли с портретами Сталина

На центральной площади Екатеринбурга состоялось самое массовое мероприятие Дня Победы - шествие "Бессмертного полка", в котором, по оценке организаторов, приняло участие около 200 тыс. человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на проливной дождь, люди заранее, за два часа строились в колонну, чтобы стартовать в 11.00 от Главпочтамта и пройти с портретами родных - участников Великой Отечественной войны по проспекту Ленина до Дворца молодёжи.

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Впереди колонны двигались инвалиды-колясочники, при этом представителей областной и городской власти, как в прошлом году, в первых рядах замечено не было.

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, организаторы заведомо рекомендовали участникам воздержаться от демонстрации красных знамён и портретов военачальников тех лет, в том числе генералиссимуса Иосифа Сталина. Однако свердловским коммунистам удалось пройти под флагом КПРФ и с фотографиями Сталина.

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Как пояснил Накануне.RU депутат думы Екатеринбурга, член КПРФ Роман Ступников, офис коммунистов находится на улице Толмачёва, где формировалась колонна, поэтому, вероятно, организаторы просто не ожидали появления символики КПРФ, а когда заметили, уже решили не препятствовать.

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Тем не менее, мероприятие, как и планировалось, прошло без политического "уклона" – тысячи людей отдали дань памяти своим родным, воевавшим на фронтах Великой Отечественной.

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

акция Бессмертный полк, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что с каждым годом ряды "Бессмертного полка" растут, например, в прошлом году в Екатеринбурге в акции приняли участие 150 тыс. человек. Возможно, в следующий раз колонна "Бессмертного полка" будет формироваться на накопительной площадке в районе улиц Московской или Репина, поскольку улица Толмачёва уже не вмещает всех желающих. При этом направление движения станет противоположным тому, по которому до сих пор следовал "Бессмертный полк". Новый маршрут выведет "однополчан" к Площади 1905 года, Историческому скверу и ул. Пушкина.

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В Екатеринбурге на акцию "Бессмертный полк" вышло около 200 тысяч человек. Шли с портретами Сталина

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Теги: Бессмертный полк, Иосиф Сталин



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