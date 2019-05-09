Доход Собянина за год вырос более чем на миллион рублей

Доход мэра Москвы Сергея Собянина по итогам 2018 года почти на миллион рублей превысил заработок, задекларированный им годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте главы российской столицы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по итогам 2017 года Собянин отчитался о доходе в размере 6 млн 531 тыс. 129 руб.

Согласно опубликованному 8 мая отчёту, прошлогодний доход мэра Москвы составил 7 млн 621 тыс. 322 рублей.

Также Собянин задекларировал гараж, находящийся в его собственности, и квартиру 308,1 кв. м. в пользовании.