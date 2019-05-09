Кадыров возмутился легионерами, рассуждая о Кокорине и Мамаеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву еще больше отдалит их от футбола. При этом он добавил, что отечественному футболу все же нужно делать упор на своих спортсменов, а не на легионеров.

Глава северо-кавказской республики удивлен, что страна с почти 150-миллионным населением зависит от игры иностранцев.

"Свои доморощенные футболисты ведь будут играть лучше, потому что думают не только о деньгах, но и чести своей родины", - заключил глава Чечни, слова которого приводит РБК.

Осталось неясным, к какой когорте глава Чечни относит Кокорина и Мамаева, но уж точно они не легионеры.

Между тем, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков счел приговор футболистам справедливым. Он заявил Накануне.RU, что они получили сроки, адекватные тяжести содеянного. "Уверен, что оно [решение суда] остудит и Кокорина с Мамаевым, и тех, кто считает свою известность либо финансовые возможности охранной грамотой от правосудия", - сказал Цветков.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. 8 мая суд вынес приговор. Александра Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное в СИЗО, игроку “Зенита” остается сидеть примерно семь месяцев. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Ему осталось отбыть примерно шесть месяцев.