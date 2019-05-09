Наталья Комарова заявила, что 9 мая - священный и неприкосновенный день

9 мая – это священный и неприкосновенный день, об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время торжественной церемонии празднования Дня Победы в Ханты-Мансийске.

Глава региона напомнила слова президента России Владимира Путина, который призывает твердо противостоять любым попыткам фальсификации исторических фактов, защищать правду о минувшей войне.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, после церемонии в Ханты-Мансийске губернатор направилась в столицу Самотлора, где примет парад и пройдет с горожанами в "Бессмертном полку".

А в Сургуте Наталья Комарова вместе с молодежью города станет участником акции "Звезда Победы".

Сегодня исполняется 74 года со дня Великой Победы. Празднование Дня Победы 9 мая было введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года, который предписал считать этот день нерабочим. 9 мая 1945 года утром вышел приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина за номером 369, в котором говорилось об окончании войны. "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!" - было сказано в нем.