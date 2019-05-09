СК запросил у Ионина информацию по дольщикам, из-за которых он якобы стрелял из автомата

Итогом похода свердловского депутата Госдумы от "СР" Дмитрия Ионина в Следственный комитет стал проявленный силовиками интерес к проблемам обманутых дольщиков в Камышлове.

Напомним, Ионина вызвали вчера в СК из-за стрельбы во дворе жилого дома. Инцидент произошел в городе Камышлове в начале мая, сначала Ионин говорил, что решил таким образом привлечь внимание к проблемам обманутых дольщиков. Впоследствии Ионин объяснил свой поступок тем, что хотел опробовать оружие, купленное в подарок юнармейцам, поймавшим педофила. При этом депутат признал содеянное глупостью и выразил готовность понести ответственность.

По итогам похода в СКР Ионин написал в "Фейсбуке": "Нет худа без добра. Следственный комитет попросил представить подробные материалы по обманутым дольщикам Камшлова, по проблемам которых я и ездил в этот город 4 мая".

По его словам, некрасивый инцидент может обернуться тем, что проблема, на которую многие годы "закрывали глаза", будет решаться.