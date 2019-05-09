СМИ: Пилот сгоревшего "Суперджета" не говорил о "горящем в молнии" самолёте

В СМИ появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолёта SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в московском аэропорту "Шереметьево".

Напомним, инцидент произошёл 5 мая. В результате произошедшего погиб 41 человек. В качестве основных версий пожара следствие рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Как передаёт "РИА Новости", фраза о том, что "самолёт горит в молнии", якобы произнесённая лётчиком сгоревшего "Суперджета", попала в расшифровку переговоров по ошибке. Как выяснилось, речь шла о потере радиосвязи.

"Самолет в "дайрект моуде" (минимальном режиме управления, — прим.)", — говорится в опубликованной каналом "Рен ТВ" аудиозаписи.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтранс подготовить предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок.