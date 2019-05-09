09 Мая 2019
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Экономика За рубежом

Китаю предрекают крупнейший дефолт

Китаю грозит крупнейший в истории дефолт, по крайней мере, к такому выводу пришли аналитики Bloomberg. По их данным, сумма дефолта может составить $13 трлн.

Среди причин называется сокращение финансирования у компаний, давление властей на банки, попытка сократить избыточные производственные мощности.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2019 года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму $5,8 млрд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, между КНР и США вновь вспыхнула торговая война, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении расширить список китайских товаров, облагаемых пошлинами, а размер сборов увеличить с 10% до 25%. Под новые санкции могут попасть китайские товары общей стоимостью в 325 млрд долларов.

Сообщение в твиттере главы Белого Дома было опубликовано за несколько дней до визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ, которой предстоит провести 11-й раунд торговых переговоров. По мнению американского лидера, Пекин движется в переговорном процессе "слишком медленно", поэтому новые пошлины могут быть введены "в ближайшее время".

Ранее Китай отказывался пойти на требования американской стороны и сократить субсидии своим госпредприятиям.

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Китаю предрекают крупнейший дефолт

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Теги: китай дефолт, торговая война



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