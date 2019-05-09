"Сирийская коробка" поучаствовала в Параде Победы в Екатеринбурге

Сегодня, 9 мая, в Екатеринбурге на Площади 1905 года состоялся торжественный парад, посвящённый 74-летию победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, в котором участвует более 2,1 тыс. человек и 102 единицы техники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первой на центральную площадь города въехала колонна из 10 автомобилей УАЗ с 30-ю ветеранами, многим из которых сегодня за 90 лет. Зрители приветствовали их аплодисментами. По завершении круга почёта герои тех военных лет заняли места на трибуне, рядом с другими ветеранами и тружениками тыла. К уральцам с трибуны обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подчеркнувший неоценимый вклад уральцев в Победу.

Руководил парадом в Екатеринбурге заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский, а принял парад и поздравил военнослужащих под их троекратное "ура" командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Сегодня к параду были привлечены расчеты объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи, радиационной, химической и биологической защиты, Уральского института противопожарной службы МЧС России, управления ФСИН РФ по Свердловской области, Уральского округа войск национальной гвардии РФ, Екатеринбургского суворовского военного училища.

Далее, по традиции, на проспект Ленина вышли парадные расчеты. Больше двух тысяч военнослужащих и курсантов, солдат и офицеров разных родов войск промаршировали по главной улице города - мотострелки, юнармейцы, бригады связи, представители МЧС и военно-воздушных сил.

Проход механизированной колонны возглавил легендарный танк Т-34. Такие производились в годы войны в Нижнем Тагиле. На них воины Уральского добровольческого танкового корпуса громили бронетехнику врага. Следом за ним впервые на параде прошли мотоциклы М-72 с колясками байкерского клуба "Черные ножи". Все мотоциклы - восстановленные реставраторами экземпляры военных лет. Замыкали "коробку" исторической техники два бронеавтомобиля ГАЗ-2330 "Тигр", способные перевозить по бездорожью до четырех человек и до 1,5 тонн груза.

Следом на площади появилась современная бронетехника. Зрители увидели четыре танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82 АМ, а также бронеавтомобили "Тайфун-К".

Из артиллерии на Площади 1905 года были представлены самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные минометы "Нона-СВК", гаубицы "Мста-Б", противотанковые пушки "Рапира", реактивные системы залпового огня "Торнадо" и ракетные комплексы "Искандер", предназначенные для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Далее продефилировали средства ПВО - это зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и "Бук-М2", которые могут сбить вертолет противника на расстоянии 10 километров. А также системы С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф", поражающие приближающуюся ракету или боевой самолет в радиусе нескольких сотен километров.

Замыкала мехколонну - премьера этого года, так называемая "Сирийская коробка". Она сформирована для парада из образцов военной техники, которая выполняла специальные задачи в Сирии. Это бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", вооруженные беспилотниками "Орлан-10", мотовездеходы АМ1 и УАЗы "Пикап" с крупнокалиберными пулеметами и минометами, а также два бронированных "Урала". Для аутентичности эту технику покрасили в "песочный" камуфляж.

Отметим, что вся гусеничная техника была "обута" в специальные асфальтоходные "башмаки", которые исключают деформацию дорожного покрытия.