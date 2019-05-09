09 Мая 2019
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Политика Челябинская область Уральский ФО

Врио главы Южного Урала заработал более 10 млн рублей в 2018 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заработал 10 млн 831 тыс. 891,77 рублей по итогам 2018 года. Об этом сообщается на официальном врио главы региона.

Кроме того, он задекларировал находящуюся в его собственности квартиру площадью 143,70 кв. м., половину доли квартиры 69,20 "квадратов" и два машиноместа.

В свою очередь, супруга врио главы региона Ирина Текслер отчиталась о земельном участке, двух квартирах и одном машиноместе.

В совместной собственности супругов Текслеров — квартира на Кипре 114 "квадратов".

В пользовании их несовершеннолетнего ребёнка — принадлежащая отцу квартира 143,70 кв. м. и жилой дом матери.

Алексей Текслер, Ирина Текслер(2019)|Фото: instagram.com/alexeytexler.officia

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Врио главы Южного Урала заработал более 10 млн рублей в 2018 году

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Теги: Алексей Текслер, доходы, декларация



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