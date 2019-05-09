В Екатеринбурге проходит военный парад в честь Дня Победы

В Екатеринбурге начинается традиционный парад Победы. Он открывает череду мероприятий, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Для доставки механизированной колонны к месту проведения парада, улицы блокировались с пяти часов утра, а сейчас перекрыт самый центр - по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта; по 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до Малышева; по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта; по Толмачева, от проспекта Ленина до Николая Никонова; по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина. Перекрытия будут продолжаться до самого вечера.

В параде в Екатеринбурге принимают участие 2129 человек и около 100 единиц техники. Авиапарада в этом году не будет.

Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, который пройдет по площади 1905 года в сопровождении байкеров из клуба "Черные ножи" на не менее легендарных мотоциклах М-72.

Впервые показана "сирийская коробка" - это техника, успешно показавшая себя во время решения боевых задач в республике Сирия: бронеавтомобили Тигр, мотовездеходы, пикапы УАЗ с минометами, крупнокалиберными пулеметами и БЛА Орлан-10, установленными на них. Замыкают коробку Уралы с 23-миллиметровыми зенитными установками. Часть техники окрашена в песочный камуфляж.

В параде также задействованы бронеавтомобили Рысь, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки Нона-СВК, танки Т-72Б3, реактивные установки Град и т.д.

Вся гусеничная техника обута в специальные асфальтоходные башмаки, которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия.

Командовать парадом в Екатеринбурге будет заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский, а принимать парад будет командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

На трибуне памятника Ленину традиционно присутствуют первые лица округа, области и города, высокопоставленные военные и силовики, представители духовенства. Для зрителей построены трибуны напротив здания администрации. Оттуда парад смотрят ветераны - сейчас в Екатеринбурге их проживает 734, на марш смогли прибыть около 170. Доставка ветеранов традиционно осуществлялась с привлечением волонтеров.

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Добавим, что парад пройдет и в спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме - там будут показаны ретро автомобили и техника.

В составе колонны пройдут только исторические образцы бронемашин и автомобилей, в частности, легендарный Т-34, оборонявший Ленинград, трехбашенный советский танк Т-28, колесно-гусеничный быстроходный танк БТ-7, легкие танки Т-60 и Т-70. Впервые будет показана уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "студебеккер", поставлявшийся в СССР по ленд-лизу как тягач для пушек и автомобиль, на платформе которого монтировались знаменитые системы залпового огня БМ-13 "Катюша". Также пройдут бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии. Парадные расчеты будут идти в военной форме образца 1941 года, также в колонне пройдут военнослужащие-женщины, сводный военный оркестр Центрального военного округа.