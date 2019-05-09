Столица принимает парад Победы

Москва начинает отмечать День Победы.

В главном городе России сегодня довольно пасмурно, несмотря на то, что на разгон облаков в праздники столица в этом году потратит 410 млн руб. Тучи "разводят" до 10 самолетов АН, которые распыляют гранулированную углекислоту, жидкий азот, грубодисперсные и гигроскопические порошки, а также выстреливают пиропатроны с йодистым серебром.

Главное мероприятие 9 мая, безусловно, парад Победы на Красной площади. В этом году президент Владимир Путин будет принимать его без заграничных глав государств. Впрочем, приехал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В прошлом году, напомним, на праздник в Россию приехали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич



Вучич, Нетаньяху и Путин в шествии "Бессмертного полка"-2018

Парады сегодня проходят в 29 городах России. В них принимают участие 57 тыс. 452 человека, более 1,5 тыс. единиц техники, 139 самолетов и вертолетов. В Санкт-Петербурге и Севастополе пройдут морские парады. Ожидается, что в Севастополе в демонстрации боеспособности флота примут участие до 10 экипажей, в Питере парад кораблей пройдет в акватории Невы.

Военно-морской парад 2018

Авиационный парад пройдет в Москве, Петербурге, Мурманске и Хабаровске.

В Москве колонну парада открывают рота барабанщиков военно-музыкального училища, за ними следуют знаменные группы и почетный караул "преображенцев". В пешей колонне сегодня также идут суворовцы из московского и тверского училищ, нахимовцы, кадеты кронштадтского морского корпуса, президентского училища, корпуса Следственного комитета, парадный расчет Юнармии.

За ними идут учащиеся Академии вооруженных сил РФ, Университета Минобороны, Академии материально-технического обеспечения из Петербурга, военно-воздушной Академии из Воронежа, военно-космической Академии им. Можайского, военно-морской Академии им. адмирала Кузнецова, Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова из Севастополя.

Архив, 2018

Далее на Красную площадь выходят морпехи из 336 отдельной бригады Балтфлота и 61 отдельной бригады Северного флота.

На брусчатку выходят женщины - это сводные парадные расчеты военнослужащих Минобороны.

Архив, 2018

За ними идут "коробки" учащихся Академии ракетных войск, рязанского гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала Маргелова.

Продолжает марш 331 гвардейский парашютно-десантный полк 98 дивизии, подразделение военной полиции, 38-я отдельная железнодорожная бригада.

Далее идут учащиеся Академии войск РХБЗ, Университета МВД, Академии гражданской защиты МЧС. За ними следует отдельная дивизия особого назначения Росгвардии. Парад продолжают учащиеся саратовского Института войск Росгвардии, московского Института пограничной службы ФСБ.

За учащимися следуют гвардейцы Второй мотострелковой дивизии, Четвертой танковой, 27-ой отдельной мотострелковой бригады. Закрывают колонну расчеты московского высшего общевойскового Училища.

Механизированная колонна будет двигаться 15-ю группами. Открывает движение танк Т-34-85, легендарный советский средний танк, самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны.

Вторую группу составляют машины Тигр, Тайфун и Корнет, предназначенные для разведки, транспортировки военных, а также - Корнет - для ведения боя, в том числе против воздушных целей. Третьей группой пройдут БТР и БМП, включая "Курганец-25".

Четыре "Арматы" и шесть "Терминаторов" проследуют за ними по Красной площади.

Далее проедут 10 танков Т-72Б3. В шестой группе техники проследуют машины десанта - БМД-4М и БТР-МДМ. По площади пройдут восемь самоходных гаубиц Мста-СМ, предназначенных для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления противника. Продолжают парад системы Искандер, РСЗО Смерч, зенитные комплексы Тор-М2, Бук-М2, Панцирь-С, С-400.

Далее колонну снова продолжает легкая техника - разновидности машин Патруль, Урал, Тигр, Тайфун. Последние успешно зарекомендовали себя во время операции в Сирийской Арабской Республике. Закрыть парад техники доверили трем Ярсам - это подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24, усовершенствованный вариант ракетного комплекса "Тополь-М", - и трем БТР Бумеранг.

В параде авиации принимают участие вертолеты Ми-26, Ми- 8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты А-50У, Ил-76, Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС, заправщик Ил-78, истребители МиГ-29СМТ, Су-24М, МиГ-31БМ, Су-34. Зрителям покажут уникальное построение "тактическое крыло", состоящее из десяти новейших самолетов оперативно-тактической авиации, которым пролетят экипажи Липецкого авиацентра, в том числе из состава авиагруппы "Соколы России".

Также будет показано построение "кубинский бриллиант", состоящий из девяти экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи", которые проходя над Красной площадью, самолеты "отсалютуют" в честь победителей зрелищным отстрелом тепловых ловушек.

После парада по площади пройдет марш Бессмертного полка, к которому вероятно присоединится Владимир Путин. Его участие накануне анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Празднование 9 мая продолжат другие мероприятия, салюты вечером прогремят в 28 крупных российских городах.