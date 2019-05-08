Роспотребнадзор: Около четверти ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своей болезни

Около 25% россиян, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), не в курсе своей болезни. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в мире 36,9 млн ВИЧ-инфицированных людей, из которых 75% в курсе своего положительного статуса, и более половины получает антиретровирусную терапию.

"Сегодня, заболевания, связанные с ВИЧ/СПИД, уже стали причиной смерти 35 млн человек в мире", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что первым шагом к успешному лечению данной инфекции является ранняя диагностика.