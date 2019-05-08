Объём международных резервов РФ вырос на 0,2%

Объём международных резервов России выросли до $491,8 млрд, согласно данным Центробанка (ЦБ) РФ.

Как отмечается в сообщении регулятора, такой показатель на $1,1 превышает уровень 26 апреля. Таким образом, рост составил 0,2%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине прошлого месяца объём международных резервов РФ составил $491,6 млрд, после недельного роста на $2,5 млн. Такую динамику в ЦБ объяснили положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты "в рамках бюджетного правила".