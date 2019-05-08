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Общество За рубежом

Сына принца Гарри и Меган Маркл назвали необычным именем

Стало известно имя новорожденного сына принца Гарри (34) и Меган Маркл (37). Судя по всему, определиться с именем паре помогла королева Великобритании Елизавета II (93), поскольку еще несколько часов назад – до встречи с ней – герцог и герцогиня Сассекские со смущением сообщили журналистам, что имя ребенку пока не дали, называют его между собой "малыш Сассекс".
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В официальном аккаунте пары в Instagram появилось следующее сообщение: "Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что назвали своего первенца Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор". Фамилия восьмому правнуку королевы досталась от отца.

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Под этим сообщением появилось фото, на котором Меган показывает младенца королеве, принцу Филиппу Эдинбургскому, а также своей матери Дории Рагланд, которая незадолго до рождения внука приехала в Лондон из Лос-Анджелеса.

Имя Арчи Харрисон не просто не числилось в лидерах букмекерских ставок – его никто не предполагал. Очевидно влияние Меган при выборе имени – никого из родственников Гарри так не звали.

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Мальчик родился в Лондоне 6 мая с весом 3,3 кг. Он является седьмым в очереди на британский престол. Однако, как предполагают королевские обозреватели, раз при объявлении имени не был назван титул ребенка, он не будет именоваться принцем или герцогом.

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Сына принца Гарри и Меган Маркл назвали необычным именем

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Теги: принц гарри и меган маркл, арчи харрисон, королева елизавета ii, британская королевская семья



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