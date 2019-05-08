Зеленский заявил о примирении между победителями над фашизмом и фашистскими коллаборационистами

Избранный президент Украины Владимир Зеленский разместил в Facebook фото, где он стоит рядом с увешанным медалями ветераном, который жмет руку старушке. Он написал, что это капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный и Прасковья Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА (запрещенная в России организация украинских нацистов, которая воевала на стороне нацистской Германии).

Зеленский написал, что 8 мая на Украине - "день памяти и примирения", и он чтит всех, кто воевал. При этом нацистских коллаборационистов он тоже записал в боровшихся против нацизма. Также он подчеркнуто назвал войну Второй мировой, но не Великой Отечественной, которая запрещена на Украине.

"Они нам говорят, что сегодня день памяти и примирения. Возможно. Самое время вспомнить, как били фашистскую гадину, и подумать о том, что эта коричневая сволочь снова поднимает голову", - написал украинский политолог Михаил Павлив.