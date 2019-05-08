08 Мая 2019
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Врио главы Зауралья прибыл в эвакуируемое из-за задымления село Иковка

Врио главы Курганской области Вадим Шумков прибыл в село Иковка Кетовского района, где из-за задымления от природного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Зауралья.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, жители зауральской деревни оказались под ударом огненной стихии — верховой пожар вплотную подошёл к населённому пункту. Организована эвакуация людей. Ранее стало известно, что огонь отступил от Иковки.

Иковка, пожар, огонь, дым(2019)|Фото:vk.com страница Владимира Архипова

По информации пресс-службы главы региона, Шумков прибыл в село для координации действий по эвакуации населения вместе с начальником ГУ МЧС Олегом Рожковым.

Вадим Шумков, Иковка, эвакуация(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

У здания местной администрации сформирована колонна транспорта для перевоза людей в пункты временного размещения. Также организовано дежурство скорой помощи.

Иковка, эвакуация, пожар, задымление(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

"На месте сосредоточена группировка сил и средств в количестве 206 человек и 58 единиц техники, пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, задействована авиация МЧС России. Самолеты ИЛ-76 и БЕ-200 уже осуществили 4 сброса воды на очаги возгорания в лесном массиве, препятствуя распространению огня в сторону населенного пункта", — говорится в сообщении пресс-службы главы Зауралья.

Иковка, эвакуация, пожар, задымление(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

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Врио главы Зауралья прибыл в эвакуируемое из-за задымления село Иковка

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Теги: Иковка, пожар, возгорание, задымление, Вадим Шумков



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Ранее 08.05.2019 17:58 Мск Огонь отступил от зауральского села Иковка
Ранее 08.05.2019 14:24 Мск Из села под Курганом эвакуируют людей: пожар — в 5 км от жилых домов

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