Огонь отступил от зауральского села Иковка

Огонь отступил от села Иковка, сообщил в соцсети "Вконтакте" глава Кетовского района Курганской области Владимир Архипов.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, жители зауральской деревни оказались под ударом огненной стихии — верховой пожар вплотную подошёл к населённому пункту. Организована эвакуация людей.

"Отошёл от села огонь", — сообщил Архипов в комментариях к своему ранее написанному посту с информацией об эвакуации.

Ранее врио губернатора Зауралья Вадим Шумков попросил жителей региона не выезжать на природу и на дачные участки, не жечь костры, мусор и траву в связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой. Ожидается, что с 7 по 12 мая в некоторых районах ожидается подъём столбика термометра до +38 градусов.