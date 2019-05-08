Москва решила выслать двух шведских дипломатов

Москва высылает двух шведских дипломатов, сообщил СМИ представитель Министерства иностранных дел (МИД) королевства Расмус Эльянскуг.

По его словам, этому предшествовало непродление визы российскому дипломату.

"Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть Россию. Мы сожалеем о решении российского МИД" — сообщил Эльянскуг ТАСС.

В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве эти действия назвали ответной мерой.

"Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии", — ответила официальный представитель ведомства Мария Захарова журналистам.