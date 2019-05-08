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Политика В России За рубежом

СМИ: Бутину освободят из американской тюрьмы в начале ноября 2019 года

Отбывающая срок в США россиянка Мария Бутина выйдет на свободу в начале ноября, сообщили СМИ в федеральном Бюро тюрем, подведомственном американскому Минюсту.

Напомним, 26 апреля обвинённая в незаконной работе иноагентом женщина была приговорена к полутора годам тюрьмы. Чуть более половины этого срока она уже провела под стражей. Ранее, как сообщало Накануне.RU, посольство РФ в Вашингтоне передало ноту протеста Госдепу США.

"Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года", — передаёт ТАСС слова собеседника из американского Бюро тюрем.

Напомним, россиянка была задержана 15 июля 2018 года в Вашингтоне. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом.

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СМИ: Бутину освободят из американской тюрьмы в начале ноября 2019 года

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Теги: Мария Бутина, США, тюрьма



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