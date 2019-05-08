Лавров исключил возможность возвращения США к выполнению СВПД по иранской сделке

В Москве осознают, что Вашингтон не вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, как передаёт ТАСС, попытка переубедить американскую стороны была бы не более чем "пропагандистской акцией".

"И этого не произойдёт. Администрация в Вашингтоне была конкретна в своих намерениях", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, ровно год назад президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения. Позже, в августе он подписал указ о восстановлении антииранских санкций в два этапа, что в российском МИД оценили как попытку сорвать реализацию СВПД.