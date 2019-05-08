Зеленский объявил свою цель - создать "государство в смартфоне"

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его цель - создать "государство в смартфоне". Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает его пресс-служба.

Читайте также: Зеленский заявил о своих приоритетах

По словам Зеленского, нужно сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. При этом он по факту предложил ввести "технический ценз", то есть отсечь от государственного обслуживания граждан, не пользующихся определенными техническими устройствами.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что хочет сделать Украину "офигенной либеральной очень свободной страной".