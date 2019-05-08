Киев готовит новый санкционный список из-за принятия в гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР

Кабинет министров Украины готовит перечень лиц, причастных к выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. К ним Украина применит персональные санкции, заявил министр по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш после заседания украинского правительства.

По его словам, в Киеве знают всех, кто "задействован в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам, к незаконным действиям по давлению и по принуждению граждан по получению таких документов".

Интересно, что на пятый год военного конфликта в Киеве вспомнили, что в Донбассе живут "украинские граждане", которых именно Украина лишила каких-либо документов. При этом в Киеве снова соврали, что жителей Донбасса будто бы принуждают получать гражданство РФ, что является добровольным актом.

Как сообщало Накануне.RU, Украина готовится лишить всех выплат и пенсий жителей Донбасса, принявших гражданство РФ. При этом российский паспорт у них в Киеве будут считать "недействительным".