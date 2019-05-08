Уралвагонзавод подготовил военную технику для Парада Победы в Москве

9 мая техника корпорации "Уралвагонзавод" пройдет по главной площади страны в Москве. В этом году в Параде Победы примет участие свыше 130 единиц современных бронемашин, и среди главных его участников – боевые машины УВЗ.

Так, в колонне пройдут танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, БМПТ "Терминатор", самоходные артиллерийские установки МСТА-СМ и конечно, легендарные Т-34.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, техника полностью готова к торжественному шествию. В подготовке в столице участвовали специалисты Уралвагонзавода, "Уралтрансмаша", 61 БТРЗ, аккредитованных военных представительств.

Подготовка к параду велась в течение несколько месяцев. Тренировки начались в марте на полигоне "Алабино", после машины перебазировались в Нижние Мневники, откуда выезжали на репетиции. В них участвовали и водители-испытатели Уралвагонзавода, которые будут управлять танками Т-14 "Армата" во время Парада.