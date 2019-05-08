На Южном Урале суд на два месяца приостановил работу дезинфекционной камеры районной больницы

Судебные приставы опечатали дезинфекционную камеру районной больницы села Еткуль. Ее работа по решению суда приостановлена на 60 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили Накануне.RU в УФССП региона.

Медицинское учреждение не обеспечило качество проведения дезинфекционных мероприятий в дезинфекционной камере, что привело к росту контрольного штамма микроорганизма, что свидетельствует о неудовлетворительной работе камеры и может повлечь причинение вреда здоровью граждан.