В Нижневартовске раньше срока отремонтировали сгоревшую крышу дома №49 по Чапаева

В Нижневартовске раньше срока отремонтировали крышу дома №49 по Чапаева, которая пострадала от пожара. Прошла приёмка работ, в которой участвовали жители дома, общественники, представители управляющей компании №2 и администрации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.

Строители завершили работы раньше отведенных на это двух месяцев, которые истекли 7 мая, заявил глава компании-подрядчика "Прогресс" Андрей Боярских.

"Проведены необходимые испытания, в том числе по огнезащитной обработке", - добавил он.

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что при необходимости работники управляющей компании №2 помогали строителям с уборкой территории, предоставляли технику. Учли пожелания жителей. После окончания строительных работ запланирован косметический ремонт подъездов. Главный инженер УК №2 Владимир Черняев заявил, что в начале-середине июня пройдёт текущий ремонт подъездов.

"Все работы будут выполнены после осмотра, будет составлена смета", - добавил он.

С жителями встретился глава Нижневартовска Василий Тихонов. Жильцы рассказали, что ожидали окончания ремонта кровли. Сейчас можно заняться ремонтом квартир. Мэрия приняла постановление о признании восьми квартир непригодными для проживания и подлежащими ремонту.

Специалисты напомнили, что горожане, чьи квартиры пострадали во время пожара или при его тушении, могут обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы для получения необходимых документов. Далее в частном порядке они могут обратиться в суд для возмещения ущерба.