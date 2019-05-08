Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына – "малыша Сассекса"

Спустя два дня после родов Меган Маркл (37) и принц Гарри (34) представили прессе и публике своего новорожденного первенца.

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Пара появилась перед камерами в Виндзорском замке. Пара прошлась по красному ковру в одном из торжественных залов дворца, причем ребенок был на руках у Гарри, тогда как Кейт Миддлтон (и даже принцесса Диана) всегда сама держала новорожденных на руках.

Меган и Гарри подошли к журналистам, показали ребенка и перебросились несколькими словами с прессой. Новоиспеченные родители до сих пор не дали ребенку имя, поэтому используют прижившееся в прессе "малыш Сассекс". Герцогиня Сассекская назвала ребенка "волшебным", а Гарри пошутил, что у сына, как и у него самого, уже есть волосы на лице. Меган отметила, что у сына "очень спокойный темперамент".

Изначально Меган планировала родить дома – в коттедже Фрогмор в Виндзоре, куда пара недавно перебралась из Кенсингтонского дворца. Однако, не все бывает идет по плану: в ночь с 5 на 6 мая герцогиню привезли в родильное отделение больницы Портленд в Лондоне – в двух километрах от госпиталя Святой Мэри, где обычно рожают представительницы британской королевской семьи. Мальчик появился на свет с весом в 3,3 кг в половине шестого утра. Гарри присутствовал на родах и позже рассказал журналистам, что спал в эту ночь всего два часа.

Ожидается, что повидать восьмого правнука сегодня в Виндзорский замок приедет королева Елизавета II.

"Малыш Сассекс" станет седьмым в очереди на британский престол. Кроме того, он имеет право на гражданство США, поскольку его мать – американка.