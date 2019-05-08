Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына – "малыша Сассекса"

08 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына – "малыша Сассекса"

Спустя два дня после родов Меган Маркл (37) и принц Гарри (34) представили прессе и публике своего новорожденного первенца.
Читайте также:

Пара появилась перед камерами в Виндзорском замке. Пара прошлась по красному ковру в одном из торжественных залов дворца, причем ребенок был на руках у Гарри, тогда как Кейт Миддлтон (и даже принцесса Диана) всегда сама держала новорожденных на руках.

Меган и Гарри подошли к журналистам, показали ребенка и перебросились несколькими словами с прессой. Новоиспеченные родители до сих пор не дали ребенку имя, поэтому используют прижившееся в прессе "малыш Сассекс". Герцогиня Сассекская назвала ребенка "волшебным", а Гарри пошутил, что у сына, как и у него самого, уже есть волосы на лице. Меган отметила, что у сына "очень спокойный темперамент".

ÐœÐµÐ³Ð°Ð½ ÐœÐ°Ñ€ÐºÐ» Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð“Ð°Ñ€Ñ€Ð¸|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Press Association

Изначально Меган планировала родить дома – в коттедже Фрогмор в Виндзоре, куда пара недавно перебралась из Кенсингтонского дворца. Однако, не все бывает идет по плану: в ночь с 5 на 6 мая герцогиню привезли в родильное отделение больницы Портленд в Лондоне – в двух километрах от госпиталя Святой Мэри, где обычно рожают представительницы британской королевской семьи. Мальчик появился на свет с весом в 3,3 кг в половине шестого утра. Гарри присутствовал на родах и позже рассказал журналистам, что спал в эту ночь всего два часа.

Ожидается, что повидать восьмого правнука сегодня в Виндзорский замок приедет королева Елизавета II.

"Малыш Сассекс" станет седьмым в очереди на британский престол. Кроме того, он имеет право на гражданство США, поскольку его мать – американка.

ÐœÐµÐ³Ð°Ð½ ÐœÐ°Ñ€ÐºÐ» Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð“Ð°Ñ€Ñ€Ð¸|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Press Association

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына – "малыша Сассекса"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: принц гарри, меган маркл, малыш сассекс, первые фотографии, британская королевская семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.05.2019 11:04 Мск Лобстеры, шампанское и роды за 500 тысяч фунтов: Меган Маркл родила в VIP-госпитале в Лондоне
Ранее 07.05.2019 07:39 Мск Принц Гарри рассказал, как прошли роды Меган Маркл

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 300

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети