08 Мая 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Глава РВИО объяснил, зачем пришёл на совещание к губернатору Югры с автоматом

В Ханты-Мансийске состоялось заседание оргкомитета регионального отделения Российского военно-исторического общества, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 г. Его председатель, политолог Павел Манченко, пришёл на него с макетом пистолет-пулемёта Шпагина (ППШ). Он полагает, что "рассказывать школьникам о Великой Отечественной войне только на страницах учебников уже недостаточно", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Заседание оргкомитета состоялось 6 мая, оно было посвящено мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Я докладывал о работе регионального отделения РВИО и его военно-исторических проектах. Были различные иллюстрационные материалы, видеоролики о наших мероприятиях. Макет пистолета-пулемёта Шпагина был одним из таких методологических материалов, которые мы используем в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи", - сказал Манченко.

Он добавил, что простой рассказ о Великой Отечественной войне современным детям не интересен.

"Сегодняшние дети не является носителями ментальной памяти о войне, каким было поколение 60-70-ых, когда знание передавалось через тех, кто сражался на фронте. Тогда в кабинетах истории, начальной военной подготовки все эти материалы были. Дети росли в атмосфере истории великих сражений, побед Второй мировой войны, они могли прикоснуться и к макетам автомата Калашникова или ППШ. Я, будучи школьником, стоял на посту у Вечного огня с таким макетом ППШ. Но сегодня время другое, детям и молодёжи нужно предложить альтернативу интернет-зависимости. А макет ППШ – не только хорошее методологическое пособие, отличное оружие противостояния гаджетам", - сказал Манченко.

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Глава РВИО объяснил, зачем пришёл на совещание к губернатору Югры с автоматом

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Теги: пистолет-пулемёт Шпагина, Павел Манченко, РВИО, российское военно-историческое общество



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