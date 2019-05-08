Тюменцы возложили цветы к мемориалам в память о павших в Великой Отечественной войне

Сегодня в Тюмени состоялись торжественные церемонии возложения гирлянд и красных гвоздик к мемориалам "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", "Вечный огонь" и "Память". Участие в церемонии принял губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, руководители силовых ведомств, представители областного правительства, общественных организаций, жители областной столицы минутой молчания почтили память погибших за Родину. В знак уважения павших героев прогремели оружейные залпы.

Добавим, что завтра в Тюмени состоится торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие в честь 74-й годовщины Победы. Оно начнется в 10.00 на Центральной площади областной столицы.