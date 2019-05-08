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Глава Когалыма получил прокурорское представление из-за того, что водитель грейдера засыпал снегом ребёнка

Глава Когалыма Николай Пальчиков получил представление из-за действий водителя автогрейдера, "засыпавшего" снегом ребёнка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, 27 марта во дворе дома по улице Дружбы Народов во время расчистки двора грейдер засыпал снегом девятилетнего мальчика. Пострадавший получил травмы ноги, врачи квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело: следователи полагают, что машинист не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал расчистку снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.

Сотрудники прокуратуры во время проверки выяснили, что работники муниципального учреждения "Коммунспецавтотехника" не вовремя убирали снег, работы не были безопасными. Отсутствовал и контроль уборки со стороны мэрии. Прокурор главам учреждения и города внес представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении. Также надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

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Глава Когалыма получил прокурорское представление из-за того, что водитель грейдера засыпал снегом ребёнка

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Теги: очистка двора от снега, грейдер, ребёнок



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