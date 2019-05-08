Воронежские хирурги подрались на глазах у пациентов

Под Воронежем подрались заведующий хирургическим отделением и врач-хирург. По некоторым данным, конфликт произошел из-за распределения должностных обязанностей.

Инцидент произошел в конце апреля в Семилукской районной больнице на глазах у пациентов. В департаменте здравоохранения Воронежской области информацию подтвердили.

По словам очевидцев, после операции хирург решил поговорить с начальником о своей большой нагрузке и предложил делить операции поровну.

По данным РИА Воронеж, заведующий хирургическим отделением уволился по собственному желанию. При этом отмечается, что в учреждении острая нехватка хирургов.

В прошлом году в Якутии врач больницей избил жительницу села Иенгра, пришедшую снимать побои. Местные СМИ сообщали, что драка между врачом и пациенткой произошла еще 31 декабря, на новогодней дискотеке. Женщина пришла на следующий день в травмпункт снимать побои, однако там она снова наткнулась на обидчика.