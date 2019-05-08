08 Мая 2019
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Происшествия Курганская область

Из села под Курганом эвакуируют людей: пожар - в 5 км от жилых домов

Жители села Иковка в Кетовском районе Зауралья оказались под ударом огненной стихии - верховой пожар вплотную подошел к населенному пункту.

Как рассказал Накануне.RU глава Кетовского района Владимир Архипов, в данный момент идет организованная эвакуация людей.

"Эвакуируются в первую очередь дети, женщины, пожилые люди. Мы уже приготовили места временного пребывания. Огромная просьба приготовить документы, вещи первой необходимости и воду", - отметил руководитель муниципалитета.

В социальных сетях Архипов написал: "Не паникуйте, мы с вами!"

"На месте уже работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России БЕ-200 ЧС", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону.

По данным Архипова, в случае ухудшения обстановки в организованной эвакуации нуждаются не более 2,5 тыс. жителей, остальные планируют выехать на собственном транспорте.

Иковка, пожар, огонь, дым(2019)|Фото:vk.com страница Владимира Архипова

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Из села под Курганом эвакуируют людей: пожар - в 5 км от жилых домов

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Теги: Иковка, Кетово, пожар, огонь, село, МЧС, эвакуация



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