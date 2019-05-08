Дождался: свердловские полицейские вручили российский паспорт ветерану Великой Отечественной

Полицейские из управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области в рамках акции "Я помню, я горжусь!" провели долгожданную торжественную церемонию вручения паспорта гражданина РФ ветерану Великой Отечественной войны Виктору Селедцову.

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Как сообщил Накануне.RU официальный представитель областного Главка Валерий Горелых, за непосредственное участие в освобождении Европы он награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За боевые заслуги", орденом Трудового красного знамени и многими другими почетными медалями.

Чтобы передать паспорт накануне Дня Победы, домой к ветерану лично приехали начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Ольга Петрова и ее заместитель подполковник полиции Светлана Кузнецова. Вручив долгожданный документ, цветы и открытку, Петрова поздравила героя, пожелала ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и поблагодарила за то, что такие, как он, подарили всему человечеству мирное небо над головой.

"С начала 2019 года в Свердловской области гражданство нашей страны получили порядка 2 тыс. 600 человек, ежегодно полноправными жителями Среднего Урала становятся около 8 тыс. граждан из различных братских республик бывшего СССР. Кроме того, с 1993 года 50 ветеранам Великой Отечественной войны, переехавшим на территорию Свердловской области, представители МВД вручили паспорта Российской Федерации", - отметил полковник Горелых.