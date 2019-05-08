08 Мая 2019
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Эксперты не верят в успех Сергея Лазарева на "Евровидении"

Российский музыкальный критик Сергей Соседов сомневается в возможности победы Сергея Лазарева на "Евровидении-2019".
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Эксперт считает, что Лазареву и в пятерку лидеров будет попасть сложно. Напомним, в этом году Сергей уже во второй раз будет пытать счастье на музыкальном турнире – впервые он выступил на "Евровидении" в 2016 году, завоевав "бронзу". Тогда у певца были вопросы к судейству "профессионального жюри", тогда как в народном голосовании он стал лидером. В израильском Тель-Авиве Лазарев готовится представить песню "Scream", соавтором которой стал Филипп Киркоров. Накануне Сергей провел первую репетицию. Судя по кадрам с нее, команда российского конкурсанта снова сделала ставку на визуальные эффекты.

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Соседов считает песню Лазарева прекрасно аранжированной, но несовременной. "В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место", - цитирует эксперта ТВЦ.

А вот ставки в букмекерских конторах более "благосклонны" к Сергею и выводят его в тройку лидеров.

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Эксперты не верят в успех Сергея Лазарева на "Евровидении"

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Теги: сергей лазарев, евровидение-2019, сергей соседов



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