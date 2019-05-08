Киев пригрозил лишить всех соцвыплат жителей Донбасса, которые получат гражданство РФ

Жителей Донбасса, которые получат гражданство РФ по упрощенной процедуре, киевские власти готовы лишить всех социальных выплат и пенсий. Об этом написала украинский министр по делам "ветеранов" Ирина Фриз.

По ее словам, готовится внесение таких граждан "в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины".

После указа президента РФ Владимира Путина в Киеве об этом говорили многократно, но на правительственном уровне угроза озвучена впервые. Однако большинство жителей Донбасса и так не получает от Украины никаких соцвыплат.

Как сообщало Накануне.RU, правительство Украины решило объявить гражданство РФ у жителей ДНР и ЛНР "недействительным" и не будет признавать российские паспорта. Решение было принято сегодня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Киева никак не повлияет на позицию Москвы.