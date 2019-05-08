08 Мая 2019
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Общество Свердловская область

Общественный транспорт завтра ночью будет развозить екатеринбуржцев: после салюта и до 01.00

После салюта в честь Дня победы в Екатеринбурге будет курсировать общественный транспорт. Для удобства пассажиров его работа продлена до 01.00 ночи 10 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

По традиции подвижной состав наземного транспорта будет накапливаться и ожидать пассажиров с началом салюта в определенных точках. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ожидать уральцев на остановках. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, что праздничный салют в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне запустят с акватории Городского пруда в 22.30, а продлится он около 15 минут.

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Общественный транспорт завтра ночью будет развозить екатеринбуржцев: после салюта и до 01.00

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Теги: екатеринбург, день победы, салют, общественный транспорт



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