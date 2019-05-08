Лариса Гузеева призналась, что думала о самоубийстве после смерти матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева (59) призналась, что после смерти матери впала в депрессию и даже занималась членовредительством.

Как сообщает издание "Тайны звезд", звезда вовремя обратилась за психологической помощью.

Мама Гузеевой ушла из жизни в октябре 2018 года. Лариса говорит, что ее связь с мамой была настоящим "космосом". "Я ее патологически любила", - признается актриса.

Ни близкие люди, ни насыщенная работа и карьера не могли вывести Гузеевцу из подавленного состояния. Глубокая депрессия стала клиническим диагнозом. "И я себя резала. Как же мне плохо! Я башкой стучусь об стенку", — призналась Лариса Гузеева.

Баня в морозы - тоже хорошее средство борьбы с депрессией.

По совету специалистов, Лариса отправилась путешествовать. СПА-процедуры на крымском курорте, похудение и смена имиджа (сейчас Лариса блондинка) явно встряхнули женщину. Например, скинуть лишние килограммы оказалось не так-то просто, Гузеева решила, что теперь будет делать это под присмотром диетологов.

Возвращение к активной работе тоже оказало эффект, хотя Лариса все равно пока очень переживает. Тем не менее, она находит в себе силы и на позитивное мышление.

Гузеева теперь блондинка