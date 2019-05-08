Жителей Тверской области напугали сообщением о химической атаке

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности. Однако МЧС сразу же выпустило опровержение.

8 мая в эфире областного вещания на телеканале "Россия-1" появилось предупреждение о "химической тревоге". Жителям посоветовали сохранять спокойствие и готовиться к эвакуации.

Однако оповещения оказалась ложными. Как сообщает региональный главк МЧС, радиационный фон на территории Тверской области в норме.

Причиной экстренного сообщения стал сбой аппаратуры. "Убедительная просьба не предпринимать необдуманных действий", - говорится в заявлении МЧС.

Напомним, в прошлом году жителей Ярославской области ошибочно предупредили об опасности радиационного заражения. Автоматическое оповещение населения произошло из-за технического сбоя программы.

Позже ГУМЧС по региону выпустило официальное заявление, в котором просит население сохранять спокойствие.