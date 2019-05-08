К рабочим "Севмаша", просившим Путина уволить архангельского губернатора, применили "репрессии"

Рабочим "Севмаша", которые вывесили обращение к Владимиру Путину во время спуска на воду подводной лодки "Белгород", якобы не полностью выплатили обещанные премии. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась сегодня в соцсетях и сопровождается соответствующим корпоративным документом.

Напомним, 23 апреля на "Севмаше" спустили на воду первую атомную подлодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон". После в СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой к Путину отправить в отставку главу Архангельской области Игоря Орлова.

Как сообщается в паблике "Россия против повышения пенсионного возраста", за этот поступок к заводчанам были применены "репрессии".

"Помимо замечаний и внепланового инструктажа, начальство решило урезать премии за апрель", - говорится в сообщении одного из подписчиков.

Как следует из приведенного документа, санкции к сотрудникам якобы применили из-за того, что они "нарушили требования охраны труда, проникнув в опасную зону крановых путей и несанкционированно передвинув краны".

Получить оперативный комментарий на предприятии Накануне.RU не удалось. Ответственного сотрудника пресс-службы, который мог бы подтвердить или опровергнуть информацию, не было на месте. В случае получения комментария, редакция обязательно опубликует его.