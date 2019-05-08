В День Победы с самого утра перекроют весь центр Екатеринбурга. Список закрытых улиц

Завтра в Екатеринбурге перекроют весь центр города. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выпустил постановление в котором сказано, что на период проведения городских официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, закрывается движение всех видов транспорта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, перекрытия будут действовать с 06.00 утра и до окончания праздничных мероприятий.

9 мая в 05.00 утра закроют центральные улицы, по которым пройдет парад Победы: по улицам Окраинной, Дорожной, Военной, Патриса Лумумбы, Московской, по пандусам транспортной развязки на Московской, по улицам Посадской, Пальмиро Тольятти, Репина, Малышева и по улице Попова (от Московской до Репина).

В районах города пройдут легкоатлетические эстафеты, ради которых будет перекрываться движение транспорта.

Так, в Кировском районе с 09.45 до 14.00 на время проведения легкоатлетической эстафеты "Великая Победа – 2019" будут закрыты для автомобилей улица Мира, от Первомайской до Малышева; проспект Ленина, от Восточной до Мира; улица Гагарина, от Академической до Малышева;

с 09.45 до 14.00 на время проведения легкоатлетической эстафеты "Великая Победа – 2019" будут закрыты для автомобилей улица Мира, от Первомайской до Малышева; проспект Ленина, от Восточной до Мира; улица Гагарина, от Академической до Малышева; На Елизавете с 10.30 до 12.00 остановят транспорт на время проведения эстафеты по улице Бисертской, от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху;

с 10.30 до 12.00 остановят транспорт на время проведения эстафеты по улице Бисертской, от Молотобойцев до моста через реку Патрушиху; На Химмаше эстафета пройдет с 11.00 до 12.00, будут закрыто движение по улице Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой;

эстафета пройдет с 11.00 до 12.00, будут закрыто движение по улице Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой; В Орджоникидзевском районе пройдут эстафета и пробег на Кубок района. Из-за этого транспорт не сможет проехать с 11.00 до 14.00 по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до Победы; по Победы, от Ильича до 40-летия Октября; по 40-летия Октября, от Победы до проспекта Орджоникидзе; по проспекту Орджоникидзе, от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

Для массовых гуляний центр города будет перекрыт с 19.00 и до окончания праздничных мероприятий. Ограничения пройдут по улицам

8 Марта , от Куйбышева до Малышева;

, от Куйбышева до Малышева; Карла Либкнехта , от Шевченко до Малышева;

, от Шевченко до Малышева; Малышева , от Розы Люксембург до Московской;

, от Розы Люксембург до Московской; Радищева, от Московской до 8 Марта

Полную схему перекрытий можно изучить на сайте мэрии Екатеринбурга.

Автолюбителям необходимо иметь в виду, что на период прохождения техники, участвующей в Параде Победы, движение транспорта будет перекрываться. Сотрудники ГИБДД будут оказывать содействие и оперативно перекрывать движение всех видов транспорта.

Напомним, стоянка автотранспорта на площади 1905 года запрещена 7 мая до окончания праздничных мероприятий.