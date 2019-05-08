Продавцы из России смогут продавать свои товары на AliExpress

Интернет-гигант Alibaba (Китай) открывает для продавцов из России, Турции, Италии и Испании возможность продавать свои товары на платформе AliExpress.

До недавнего времени платформа давала возможность лишь китайским ритейлерам продавать товары клиентам более чем в 150 странах.

Однако теперь Alibaba проводит изменения, которые позволили ритейлерам из других государств также начать продажу своих товаров на платформе AliExpress по всему миру, передает "Интерфакс".

AliExpress впервые открыла свою платформу для зарубежных продавцов, позволив представителям малого и среднего бизнеса из четырех государств - России, Турции, Италии и Испании - регистрироваться и продавать свою продукцию в другие страны через сеть.