В Челябинске УФАС выявило нарушение в аукционе на ремонт прилегающей территории исторического музея

УФАС предписало продлить срок приема заявок по закупке на выполнение работ по капитальному ремонту прилегающей территории исторического музея Южного Урала с начальной стоимостью 20,3 млн рублей. Комиссия антимонопольного органа установила нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, жалобы поступили от компаний из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. В результате приостановлено заключение контракта.

Заявители считают, что заказчик при проведении данной закупки нарушил Закон о контрактной системе. Так, в документации содержится информацию о применяемых при выполнении работ конструкциях и материалах с указанием товарного знака без слов "или эквивалент". Кроме того, не установлены дополнительные требования к участникам, которые предъявляются при проведении закупок отдельных видов товаров, работ и услуг.

УФАС предписало отменить все составленные в ходе проведения аукциона протоколы и продлить срока приема заявок на семь дней.