Под Челябинском в страшной аварии погибли четыре человека

В страшной аварии под Челябинском погибли четыре человека.

Трагедия произошла днем 8 мая на 35 км трассы "Восточный обход города Челябинска", сообщили Накануне.RU в ГИБДД по Южному Уралу.

Известно, что водитель иномарки "Lexus" врезался во внедорожник, в результате первый автомобиль загорелся. На месте погибли водитель "Lexus" и два его пассажира, а также пассажир внедорожника.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.