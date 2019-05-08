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Новосибирские власти окажут поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае

Новосибирские власти пообещали оказать всяческую поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае.
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Напомним, сегодня утром поступила информация, что в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района еще 6 мая под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем, а судьба семерых остается неизвестной - вероятнее всего, они погибли.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр областного центра Анатолий Локоть выразили соболезнования родственникам и пообещали оказать им всевозможную поддержку. Локоть уточнил, что туристы попали под лавину при восхождении на вершину горы Металлург (3 тыс. 933 м). Известно, что в состав группы входили четверо новосибирцев и трое жителей наукограда Кольцово, пишет Infox.ru.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к месту схода лавины для поисковых работ уже направлены два вертолета со спасателями. На бортах находится все необходимое оборудование, задействовано 30 спасателей и семь кинологических расчетов.

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Новосибирские власти окажут поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае

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Теги: туристы, Алтай, лавина, Новосибирск



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