Новосибирские власти окажут поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае

Новосибирские власти пообещали оказать всяческую поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае.

Напомним, сегодня утром поступила информация, что в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района еще 6 мая под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем, а судьба семерых остается неизвестной - вероятнее всего, они погибли.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр областного центра Анатолий Локоть выразили соболезнования родственникам и пообещали оказать им всевозможную поддержку. Локоть уточнил, что туристы попали под лавину при восхождении на вершину горы Металлург (3 тыс. 933 м). Известно, что в состав группы входили четверо новосибирцев и трое жителей наукограда Кольцово, пишет Infox.ru.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к месту схода лавины для поисковых работ уже направлены два вертолета со спасателями. На бортах находится все необходимое оборудование, задействовано 30 спасателей и семь кинологических расчетов.